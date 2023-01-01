Человеческое, слишком человеческое. Фридрих Ницше (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Человеческое, слишком человеческое" – произведение, важное с точки зрения развития творчества Ницше. В нем он переосмысливает значение своих идеалов и отказывается от них, разочаровывается в трудах своих кумиров. Ницше ищет свободу и освобождение от прописных истин и постепенно прихо�дит к тем неординарным и эксцентричным мыслям, по которым мы его знаем в произведениях «Так говорил Заратустра» и «По ту сторону добра и зла». Книга озвучена Вадимом Максимовым на студии «Центрального звукового издательства».



Человеческое, слишком человеческое слушать на видеосервисе Wink.