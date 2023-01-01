Чехов жив. Сборник рассказов. Антон Чехов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Читать же меня будут все-таки только семь лет…» – писал А. П. Чехов незадолго до своей смерти. Сегодня, спустя более ста лет сотни людей со всего мира в прямом эфире на YouTube читают его произведения, показывая, насколько популярны его герои. В сборник вошли избранные повести и рассказы, в которы�х классик, вошедший в историю литературы под легкомысленным псевдонимом Антоша Чехонте, рисует вечные характеры, неизменно поражающие своей психологической обнаженностью.



Чехов жив слушать на видеосервисе Wink.