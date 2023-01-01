Чехо-Словакия. Аркадий Аверченко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«… Нет на свете человека деликатнее и воспитаннее чеха… Он ласков. Он заботлив. Он внимателен. Невозмутим. Всегда прекрасное расположение духа. Исключительно любит нас, русских. Я никогда не видел, чтобы чех в обществе вышел из себя. А для меня нет ничего приятнее, как взвалить на свои плечи самую трудную задачу в мире… Поэтому я решил вывести чеха из себя… »



Чехо-Словакия слушать на видеосервисе Wink.