Чек-лист гения. 9 парадоксов одаренности. Дин Кит Саймонтон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

9 советов, которые помогут раскрыть потенциал креативности и гениальности. Исследования и истории из жизни, изучаемые автором более четырех десятилетий легли в основу книги “Чек-лист гения. 9 парадоксов одаренности” чтобы помочь вам стать гениальным. Дин Кит Саймонтон – заслуженный профессор психологии в Калифорнийском университете в Дэвисе. Он изучает человеческий интеллект, творчество, гениальность и психологию науки. Получил степень магистра в Гарварде в 1973 году и докторскую степень в 1975 году. Является членом Американской ассоциации развития науки и Американской психологической ассоциации. Имеет более 340 публикаций, в том числе 13 книг. Одна из них, «Происхождение Гения», получила Книжную премию Уильяма Джеймса.



Чек-лист гения слушать на видеосервисе Wink.