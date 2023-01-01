Чего стоит женщина, или Как поднять самооценку. Роза Сябитова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Знаете, почему Вам кажется, что у Вас ничего не получается, почему не везет в любви, а для счастья всегда чего-то не хватает? Ответ прост: Вы не знаете, чего стоите! Станьте уверенной в себе, и Вы не только сможете покорить любого, но и достигните всего, чего захотите. Роза Сябитова доказывает: нет никаких «ключей» и «тайн», есть только желание и несколько практических подсказов и советов, которые перевернут Ваши представления о себе!



Чего стоит женщина, или Как поднять самооценку слушать на видеосервисе Wink.