Чего стоит женщина, или Как поднять самооценку. Роза Сябитова
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Чего стоит женщина, или Как поднять самооценку. Роза Сябитова

Чего стоит женщина, или Как поднять самооценку. Роза Сябитова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология474 мин16+

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Сюжет

Знаете, почему Вам кажется, что у Вас ничего не получается, почему не везет в любви, а для счастья всегда чего-то не хватает? Ответ прост: Вы не знаете, чего стоите! Станьте уверенной в себе, и Вы не только сможете покорить любого, но и достигните всего, чего захотите. Роза Сябитова доказывает: нет никаких «ключей» и «тайн», есть только желание и несколько практических подсказов и советов, которые перевернут Ваши представления о себе!

Чего стоит женщина, или Как поднять самооценку слушать на видеосервисе Wink.

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