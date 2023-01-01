Чего хотят женщины. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Чего хотят женщины. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Чего хотят женщины. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство30 мин16+

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О книге

Еще будучи беременной, Яна Окунева уговорила своего мужа взять отпуск по уходу за их будущим ребенком – она не хотела бросать высокооплачиваемую работу. Стас оказался очень заботливым отцом, он прекрасно справлялся с ролью няньки. Но как мужчина Стас перестал привлекать Марину. В доме начались скандалы. Стас заявил, что собирается выйти на работу. Марина вызвала из другого города свою мать. Та начала ухаживать за Павликом по старинке, что вызвало возмущение у Стаса. Когда он решил работать ещё и по вечерам, Виктория Андреевна начала внушать дочери, что ее муж изменяет ей. В конце концов, Стас попросил тещу уехать, и пригласил няньку – Марину, свою бывшую одноклассницу. Виктория Андреевна, вместо того, чтобы вернуться домой, разжигает в душе дочери ревность к Марине. Та выискивает в самых невинных ситуациях доказательства связи Стаса с няней Павлика. В конце концов, она выгнала из дома и Марину, и Стаса. Яна взяла отпуск по уходу за ребенком. Она была уверена, что Стас живет с Мариной. В конце концов, Яна поняла, что ее подозрения были напрасны – Марина сообщила, что выходит замуж за другого мужчину. Яна помирилась со Стасом.

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Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
30 мин / 00:30

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