Чат с мертвецами. Анна Велес (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Мира уже стала своей в детективном агентстве «Хеймдаль», где она занимает должность аналитика. После временного затишья у них появился новый клиент: кним обратился за помощью бизнесмен Вадим. Он попросил каким-либо способом спасти его друга Николая с сыном Витей. В их семье недавно случилось горе – погибла мать. И теперь, спустя месяц, она якобы обращается к сыну и мужу через соцсети и зовет их за собой, то есть подталкивает к самоубийству…



Чат с мертвецами слушать на видеосервисе Wink.