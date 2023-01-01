Часы. Иван Тургенев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Расскажу вам мою историю с часами… Курьезная история! Дело происходило в самом начале нынешнего столетия, в 1801 году. Мне только что пошел шестнадцатый год. Жил я в Рязани, в деревянном домике, недалеко от берега Оки – вместе с отцом, теткой и двоюродным братом. Мать свою я не помню: она скончалась года три после замужества кроме меня, у отца моего детей не было. Звали его Порфирием Петровичем…»



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