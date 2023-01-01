Частная жизнь Тюдоров. Секреты венценосной семьи. Трейси Борман (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Тюдоры – одна из самых знаменитых династий, правящих в Англии. Они управляли страной почти сто лет, и за это время жизнь Англии была богата на события: там наблюдались расцвет культуры и экономики, становление абсолютизма, религиозные реформы и репрессии против протестантов, война. Ответственность за все это лежит на правителях страны, и подданные королевства свято верили королям. А они были просто людьми, которые ошибались, делали что-то ради себя, любили не тех людей и соперничали друг с другом. Эти и многие другие истории легли в основу нескольких фильмов и сериалов. Из этой книги вы узнаете ранее не известные секреты этой семьи. Как они жили, чем занимались в свободное время, о чем мечтали и чем руководствовались при принятии нелогичных решений. Окунитесь в захватывающий мир средневековой Англии с ее бытом, обычаями и традициями!



Частная жизнь Тюдоров слушать на видеосервисе Wink.