Часть Азии. История Российского государства. Ордынский период. Борис Акунин
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Часть Азии. История Российского государства. Ордынский период. Борис Акунин

Часть Азии. История Российского государства. Ордынский период. Борис Акунин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Нон-фикшн679 мин16+

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О книге

«В биографии всякой страны есть главы красивые, ласкающие национальное самолюбие, и некрасивые, которые хочется забыть или мифологизировать. Эпоха монгольского владычества в русской истории – самая неприглядная. Это тяжелая травма исторической памяти: времена унижения, распада, потери собственной государственности. Писать и читать о событиях XIII-XV веков – занятие поначалу весьма депрессивное. Однако постепенно настроение меняется. Процесс зарубцевания ран, возрождения волнует и завораживает. В нем есть нечто от русской сказки: Русь окропили мертвой водой, затем живой – и она воскресла, да стала сильнее прежнего. Татаро-монгольское завоевание принесло много бед и страданий, но в то же время оно продемонстрировало жизнеспособность страны, которая выдержала ужасное испытание и сумела создать новую государственность вместо прежней, погибшей». Представляем вниманию слушателей вторую аудиокнигу проекта Бориса Акунина «История Российского государства», в которой охвачены события от 1223 до 1462 года.

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Жанр
Нон-фикшн
Время
679 мин / 11:19

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