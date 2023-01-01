Часть 2. Последний бог. Александра Лисина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Последний бог" – фантастическая новелла Александры Лисиной, вторая часть седьмой книги цикла «Артур Рэйш». Очередной виток в расследовании сложного дела приводит Артура Рэйша к совершенно неожиданным выводам: там, где проводятся жертвоприношения, так или иначе замешаны жрецы. Там, где присутствуют жрецы, всегда в той или иной степени участвуют боги. Но так ли важно, какому именно богу приносятся жертвы? И есть ли разница между Светом и Тьмой? Для темного мага, покровителем которого стала леди Смерть, эти вопросы уже не особенно актуальны. Но даже ему приходится искать на них ответы, ведь с того момента, как Артур Рэйш заполучил темный дар, абсолютно все в его жизни было неслучайно.



Часть 2 слушать на видеосервисе Wink.