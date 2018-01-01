Часодеи. Часовая битва. Наталья Щерба (книга, 2015) слушать онлайн

Сюжет

Наталья Щерба «Часодеи. Часовая битва» – финальная шестая книга знаменитой серии молодежного фэнтези «Часодеи» о юной волшебнице Василисе Огневой, умеющей управлять временем. Близится роковой час – наступает решающая битва за трон Времени. Зодчий Круг в смятении: Василиса Огнева стала ученицей Астрагора, заклятого врага всех эфларских часовщиков, Фэш Драгоций бесследно пропал, и неизвестно, что ждет ключников в будущем. И только Астрагор уверен в своей судьбе и быстро идет к самой главной цели, приобретая союзников и сокрушая врагов. Удастся ли Василисе спасти своего друга? Какая судьба ждет ее отца, Нортона Огнева? Кто же на самом деле Родион Хардиус и какие еще тайны хранит Расколотый Замок? В шестой, финальной книге часодейной истории раскроются все самые важные секреты, и мы наконец-то узнаем, на чьей стороне само Время!Читает: Юлия Яблонская © Н. Щерба, текст, 2018 © ООО «РОСМЭН», 2018 Запись произведена студией звукозаписи ВИМБО ©



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