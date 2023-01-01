Чаша гладиатора. Часть 1. Лев Кассиль (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Радиопостановка по одноименному роману. Русский цирковой борец Артем Незабудный в первые годы Октябрьской революции оказался за границей и долгие годы выступал на манежах разных стран. Не было у него постоянного дома, и люди были чужие. И, наконец, на склоне лет он решил вернуться к себе на Родину, в степной поселок Сухоярка… Исполнители: Ведущий – Кузнецов Валентин; Артем Незабудный – Бабушкин Борис; Богритули – Крючков Александр; Пьер Кондратов – Суринова Надежда; Ксана Тулубей – Кузнецова Галина; Галина Петровна – Бузина Людмила; Доктор Арзумян – Казаков Иван; Колоброда – Дурандин Иван; Сеня Грачик – Кононова Татьяна; Славка Махан – Иванов Вячеслав; Кореванов – Выборнов Владимир; Мила Колоброда – Охрименко Галина; Сурен Арзумян – Сосновская Дилором; Ирина Николаевна – Вострикова Галина; Ремка – Осипов Борис



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