Час на дорогу. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Екатерина Матвеевна люто ненавидела своего зятя Вадима Соколова, из-за которого, по ее мнению, много лет назад погибла дочь Екатерины Матвеевны Таточка. Екатерина Матвеевна одна растила внучку Зину и постоянно повторяла ей, что её отец Соколов плохой человек. Зине исполнилось восемнадцать, она уже училась в медицинском колледже, когда Екатерину Матвеевну и ее внучку нашла коллега Вадима Светлана и рассказала о болезни Соколова. Зина стала ездить к отцу тайком. Бабушка потребовала, чтобы Зина прекратила ухаживать за больным отцом, но Зина её не послушала. Вскоре у Зины началась сессия, ей пришлось нанять сиделку для своего отца. Но однажды сиделке понадобилось срочно уехать, она позвонила Матвеевым домой и попросила Екатерину Матвеевну ненадолго её подменить у постели больного, так как ему необходимо вовремя принимать лекарства. Екатерина Матвеевна пообещала, что больной не останется один, и отпустила сиделку. Вначале она не собиралась бежать к больному, но потом испугалась, бросилась к нему, да впопыхах не тот ключ схватила. Когда Зина приехала и открыла дверь квартиры Соколова, он уже лежал без сознания. Светлана обвинила Екатерину Матвеевну в произошедшем. В ответ Екатерина Матвеевна рассказала, что видела, как много лет назад Светлана и Соколов целовались на улице, тогда она все рассказала своей дочери Таточке. Таточка поехала к Соколову, а потом покончила с собой. Светлана объяснила ей, что всегда любила Соколова, но он не ответил на ее чувства ни тогда, ни после гибели Таточки. А гибель её дочери всего лишь несчастный случай. Екатерина Матвеевна и Соколов простили друг друга и помирились.



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