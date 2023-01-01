Час на дорогу. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Час на дорогу. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Час на дорогу. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство27 мин16+

Сюжет

Екатерина Матвеевна люто ненавидела своего зятя Вадима Соколова, из-за которого, по ее мнению, много лет назад погибла дочь Екатерины Матвеевны Таточка. Екатерина Матвеевна одна растила внучку Зину и постоянно повторяла ей, что её отец Соколов плохой человек. Зине исполнилось восемнадцать, она уже училась в медицинском колледже, когда Екатерину Матвеевну и ее внучку нашла коллега Вадима Светлана и рассказала о болезни Соколова. Зина стала ездить к отцу тайком. Бабушка потребовала, чтобы Зина прекратила ухаживать за больным отцом, но Зина её не послушала. Вскоре у Зины началась сессия, ей пришлось нанять сиделку для своего отца. Но однажды сиделке понадобилось срочно уехать, она позвонила Матвеевым домой и попросила Екатерину Матвеевну ненадолго её подменить у постели больного, так как ему необходимо вовремя принимать лекарства. Екатерина Матвеевна пообещала, что больной не останется один, и отпустила сиделку. Вначале она не собиралась бежать к больному, но потом испугалась, бросилась к нему, да впопыхах не тот ключ схватила. Когда Зина приехала и открыла дверь квартиры Соколова, он уже лежал без сознания. Светлана обвинила Екатерину Матвеевну в произошедшем. В ответ Екатерина Матвеевна рассказала, что видела, как много лет назад Светлана и Соколов целовались на улице, тогда она все рассказала своей дочери Таточке. Таточка поехала к Соколову, а потом покончила с собой. Светлана объяснила ей, что всегда любила Соколова, но он не ответил на ее чувства ни тогда, ни после гибели Таточки. А гибель её дочери всего лишь несчастный случай. Екатерина Матвеевна и Соколов простили друг друга и помирились.

Час на дорогу слушать на видеосервисе Wink.

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