Чарівник країни Оз. Лаймен Фрэнк Баум (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Повість «Чарівник країни Оз» оповідає про пригоди дівчинки з канзасу Дороті та її песика Тото. Опинившись через ураган у казковій Країні Оз, вони прямують дорогою з жовтої цегли до Чарівника Країни Оз аби повернутись додому. На цьому шляху їм зустрічаються незвичайні друзі – опудало Страшил�о, Бляшаний Лісоруб, Лякливий Лев – що допомагають здолати і казкові, і життєві перешкоди. Переклад українською Олени Голоти.



Чарівник країни Оз слушать на видеосервисе Wink.