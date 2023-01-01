WinkАудиокнигиЧарівник країни Оз. Лаймен Фрэнк Баум
Чарівник країни Оз. Лаймен Фрэнк Баум (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Сказки6+
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Повість «Чарівник країни Оз» оповідає про пригоди дівчинки з канзасу Дороті та її песика Тото. Опинившись через ураган у казковій Країні Оз, вони прямують дорогою з жовтої цегли до Чарівника Країни Оз аби повернутись додому. На цьому шляху їм зустрічаються незвичайні друзі – опудало Страшил�о, Бляшаний Лісоруб, Лякливий Лев – що допомагають здолати і казкові, і життєві перешкоди. Переклад українською Олени Голоти.
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