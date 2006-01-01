Чаепитие в Бристоле. Борис Акунин
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Чаепитие в Бристоле. Борис Акунин

Чаепитие в Бристоле. Борис Акунин (книга, 2006) слушать онлайн

2006, Аудиокнига
Детективы95 мин12+

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О книге

Чаепитие в Бристоле (рассказ) – Бристоль, 1891. После резкого отказа августейшей особе («Статский советник») Фандорин был выдворен за пределы родной страны и вынужден в бедности проживать временно в Бристоле. Снимая комнату у пожилой англичанки, мисс Палмер, он вместе с пожилой леди успешно расследует пропажу фамильного сокровища знатной английской семьи. Именно это дело, а точнее – полученное за него вознаграждение наводит Фандорина на мысль, что расследование преступлений можно сделать бизнесом. Продюсер издания: Владимир Воробьeв © Б. Акунин ©

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Жанр
Детективы
Время
95 мин / 01:35

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