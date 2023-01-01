Ча-ча-ча. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

У Оксаны не было близких друзей, кроме Нонны, с которой они вместе приехали в город из небольшого поселка, и ее мужа Всеволода. Узнав, что Нонна выгнала мужа из дома, Оксана очень расстроилась. Оказалось, что у Нонны есть богатый поклонник, и она хочет развестись, но Всеволод отказывался разводиться и покидать квартиру. Нонна попросила Оксану соблазнить Всеволода. Оксана отказалась, но ей нужен был партнер для занятий бальными танцами, а Всеволод идеально подходил на эту роль. Всеволод и Оксана начали танцевать вместе. Вскоре Всеволод согласился дать Нонне развод и разменять квартиру. Оксане и Всеволоду нравилось танцевать вместе, они виделись все чаще. Нонна выяснила, что ее любовник женат, и решила вернуть мужа. Она потребовала, чтобы Оксана перестала танцевать со Всеволодом. Оксана поняла, что влюбилась в своего партнера. Всеволод отказался возвращаться к Нонне и признался Оксане в любви. Нонна обвинила Оксану в том, что та рассказала о ее любовнике Всеволоду, и потребовала, чтобы подруга вернула ей мужа. Оксана решила бросить танцы. Всеволод обиделся на Оксану – Нонна рассказала ему, что Оксана заигрывала с ним по ее просьбе. Оксана пришла к Нонне, чтобы объясниться. Нонна не верила, что Всеволод мог полюбить Оксану, потому что считала ее своей бледной копией. Оксана осознала, что свободна от обязательств перед Нонной, и решила продолжить занятия танцами. Придя в танцзал, она встретила там Всеволода.



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