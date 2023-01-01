CEO делает лишь три вещи. Поиск фокуса в управлении компанией. Трей Тейлор. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



Вы — CEO крупной компании. Ваши дела идут неплохо, но хотелось бы, конечно, чтобы шли еще лучше. Что же требует вашего первоочередного внимания прямо сейчас? Можете ли вы сформулировать это всего в трех словах? Какие это слова? Клиенты? Продукт? Сотрудники? Что, если от выбора этих слов зависит успех всего вашего бизнеса?

Такой вопрос задает консультант CEO (и сам глава крупной компании) Трей Тейлор. Чтобы найти три важнейших слова, ему понадобились десятилетия успехов и неудач. Но дело того стоило.



CEO делает лишь три вещи слушать на видеосервисе Wink.