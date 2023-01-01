Бывшая жена. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Наталью всегда раздражало, что ее муж Михаил с готовностью помогает друзьям в ущерб семье. Когда он предложил своей бывшей жене Юлии пожить у него на время ремонта ее квартиры, Наталья окончательно вышла из себя. Она не поверила мужу и Юлии, когда они сказали, что теперь они просто хорошие друзья, и считала, что Юлия хочет вернуть Михаила. Юлия, как и Михаил, была отзывчивым человеком. Узнав, что Наталья ищет работу дизайнера одежды, она предложила ей поработать в ателье, где была закройщицей. Наталья восприняла это предложение в штыки, обвинив Юлию в том, что та постоянно вмешивается не в свое дело. Поняв, что Михаил и Наталья ссорятся из-за нее, Юлия хотела уехать, но Михаил уговорил ее остаться. В отместку мужу Наталья начала встречаться со случайным знакомым Леонидом. Вскоре она поняла, что Леонид ей не нравится. Однако, несмотря на просьбы Натальи оставить ее в покое, Леонид продолжал ее преследовать. Михаил заявил, что если Наталья его разлюбила, он не станет ее удерживать. Наталья обвинила во всех своих проблемах Юлию, и та решила уехать. Узнав о том, что Наталье не дает проходу Леонид, Юлия предложила ей свою помощь. Она изобразила перед Леонидом безумную сестру Натальи, и он мгновенно исчез. Наталья была очень благодарна Юлии, и они помирились.



Бывшая жена слушать на видеосервисе Wink.