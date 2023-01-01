Бывшая. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

28-летняя Наталья Масютина жила с Максимом Гнатенко. Однако бывшая жена Максима Варвара не давала им покоя, под разными предлогами она заставляла бывшего мужа приезжать к ней и их дочке 11-летней Алене. Наталья боялась, что однажды Максим уйдет к Варваре и не вернется. Максим, чтобы доказать серьезность своих чувств, предложил Наталье выйти за него замуж. Началась подготовка к свадьбе. Но Варвара сначала заставила Максима купить на отложенные для торжества деньги путевку ей и дочери, а перед самой свадьбой уехала на две недели в командировку. Максим переехал к Варваре, чтобы следить за дочкой. Наталья была в ярости, она даже встретилась с бывшим парнем – Геной, чтобы вызвать ревность в Максиме. Не помогло. Тогда она решила жить с Максимом у Варвары. Когда бывшая жена Максима вернулась из командировки, разразился скандал. В пылу ссоры взрослые не заметили, что Алена жалуется на боль в животе. Оказалось, у девочки воспаление аппендицита. Алена попала в реанимацию. Максим обвинил в случившемся Наталью и бросил ее. Только тогда Наталья поняла, что не имела права отбирать у дочери отца и заставлять Максима забыть бывшую семью. Наталья смогла помириться с Максимом, и они поженились.



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