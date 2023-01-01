Бюро ублюдков. Диана Удовиченко,Максим Удовиченко (книга, 2022) слушать онлайн

Вы ведь не любите попаданцев? Вот и жители типичной страны фэнтези их терпеть не могут, а они всё прут и прут… Как будто тут только их и ждут. Приходится отстреливать. А кто с такими мигрантами лучше всех справится? Конечно же ублюдки. Целое «Бюро ублюдков»! Внимание! Фонограмма содержит нецензурн�ую брань.



Бюро ублюдков слушать на видеосервисе Wink.