Бытовые ужасы. Евгений Шорстов (книга, 2023) слушать онлайн

Переиздание дебютного сборника. Три страшных рассказа.Студент покупает квартиру в старом полупустом доме. Таинственные звуки, сам по себе зажигающийся свет… Обыденность для ветхого жилья или повод уносить ноги?Сотрудник агрономической компании отправляется в отдаленное село, чтобы заключить рядовую сделку. Эту командировку он запомнит надолго…Группа подростков на ночь глядя забирается в подвал заброшенного дома. Детишки еще не знают, что станут героями жуткой истории…Когда дочитаете, не гасите свет.



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