Быть собой. Новая теория сознания. Анил Сет. Ключевые идеи книги
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Быть собой. Новая теория сознания. Анил Сет. Ключевые идеи книги

Быть собой. Новая теория сознания. Анил Сет. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Нон-фикшн, Саморазвитие36 мин16+

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Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.

Что общего у вас сегодняшнего и вчерашнего? А что вы скажете, вспомнив свои привычки и желания десятилетней давности? Так ли похожи эти два «я»? А можно ли вовсе потерять свое «я», сохранив при этом рассудок?
Сознание — одна из самых больших загадок науки. Его не разглядишь в микроскоп, да и на аппарате МРТ — не всегда. Считать ли сознательным опытом сны? Сохраняет ли сознание человек в коме? Свойственно ли сознание животным?
Ведущий эксперт нейропсихологии Анил Сет размышляет об этом не одно десятилетие. И готов представить вниманию читателей теорию, которая отвечает на все эти — и многие другие — вопросы.
Вы познакомитесь с самой важной тайной — тайной, которая внутри вас.

Быть собой слушать на видеосервисе Wink.

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