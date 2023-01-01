Быть собой. Новая теория сознания. Анил Сет. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
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Сюжет
Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.
Что общего у вас сегодняшнего и вчерашнего? А что вы скажете, вспомнив свои привычки и желания десятилетней давности? Так ли похожи эти два «я»? А можно ли вовсе потерять свое «я», сохрани�в при этом рассудок?
Сознание — одна из самых больших загадок науки. Его не разглядишь в микроскоп, да и на аппарате МРТ — не всегда. Считать ли сознательным опытом сны? Сохраняет ли сознание человек в коме? Свойственно ли сознание животным?
Ведущий эксперт нейропсихологии Анил Сет размышляет об этом не одно десятилетие. И готов представить вниманию читателей теорию, которая отвечает на все эти — и многие другие — вопросы.
Вы познакомитесь с самой важной тайной — тайной, которая внутри вас.
Быть собой слушать на видеосервисе Wink.