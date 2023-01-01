WinkАудиокнигиБыть счастливым просто! Энергетические ловушки в паре и как их избежать. Сергей и Дина Волсини
Быть счастливым просто! Энергетические ловушки в паре и как их избежать. Сергей и Дина Волсини (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Психология513 мин16+
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Сюжет
Прослушав эту книгу, вы увидите, какие вопросы кроются в тех или иных жизненных неурядицах. Вы сразу распознаете, не попали ли вы в ловушку своих подсознательных моделей. Поймете, какие наследственные схемы вы переносите из родительской семьи в свою и какие действия необходимо предпринять, чт�обы освободить себя от их негативного влияния и задать свои правила жизни. 2-е издание, исправленное.
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