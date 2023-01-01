Быть счастливой, а не удобной! Как перестать быть жертвой, вырваться из разрушающих отношений и начать жить счастливо. Сатья Дас (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта аудиокнига поднимает самооценку и помогает женщине понять, что делает ее красивой, здоровой, любимой, а значит и счастливой. Говорят, что женщина должна заслужить любовь и счастье! Сотни книг учат, как быть идеальной женой, мамой и хозяйкой. И только одна скажет правду: удобная женщина никогда не будет счастливой. Это аудиокнига знаменитого психолога – Сатьи. Нас с детства учат, что эгоизм – это плохо, что желания окружающих должны быть на первом месте, а жить надо «для совести, а не для радости». Именно эти истины не дают женщине следовать ее истинным желаниям, раскрывать женскую сущность. Слушая аудиокнигу, вы сможете понять, что же хотите на самом деле, научитесь слушать свое сердце и следовать ему, а не мнению окружающих, потренируетесь говорить «нет» и избавитесь от комплекса «жертвы».



Быть счастливой, а не удобной! Как перестать быть жертвой, вырваться из разрушающих отношений и начать жить счастливо слушать на видеосервисе Wink.