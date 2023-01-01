Быть онлайн. Вычисления, данные, интернет и облако. Ван Цзянь. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Технологии навсегда изменили то, как мы общаемся, развлекаемся, продаем и покупаем — в общем, живем. Да, жизнь все больше протекает в онлайн-режиме, а в ближайшем будущем мы вовсе перестанем отличать виртуальный мир от физического. Как не потеряться в новом мире? Что он обещает каждому из нас? Какая страна станет в нем лидером? Технический директор Alibaba Ван Цзянь — человек, который не просто думает о будущем, а создает его. В книге «Быть онлайн» он рассказывает о том, каким видит завтрашний день: что его вдохновляет, а что настораживает. К его мыслям стоит прислушаться, не так ли?



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