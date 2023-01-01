Быть человеком. Дебра Стивенс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга содержит таблицы в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после еe покупки. Неважно, кем вы работаете. Юристом, врачом, журналистом, веб-дизайнером, курьером, продавцом, генеральным директором компании. Роботы сделают это лучше вас. Через 10 лет они научатся водить грузовики, через 20 – писать бестселлеры, через 30 – проводить сложнейшие хирургические операции, а через 40 они будут решать любые задачи. Чем тогда займетесь вы? Наряду с глобальным потеплением, будущее без работы – наша главная проблема, даже если сейчас вам в это не верится. Такие люди, как Билл Гейтс и Илон Маск, бьют тревогу не первый год. Но их прогнозы игнорируют. Если вас интересует, как найти свое место в новом мире, эта книга для вас.



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