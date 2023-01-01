Былое без дум. Александр Ширвиндт (книга, 2020) слушать онлайн

Дневники и воспоминания всегда пишутся «от первого лица»: от лица, ставшего свидетелем явления, требующего особого внимания, упоминания или просто укромного уголка в богатой памяти автора. Отсюда их живой, неприглаженный в выражениях и мыслях колоритный язык, сугубо личные, пристрастные оценки и откровенные суждения. Порой только они способны живо воссоздать отдельные события культурной жизни нашей страны, рассказать о сложных коллизиях закулисья, о ярких личностях, сложных характерах и непростых судьбах актеров, режиссеров и писателей, о временах и судьбах, составляющих живую историю нашей великой страны.



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