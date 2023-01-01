Бутербродный вор. Холли Вебб (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Стеречь музейные экспонаты от крыс и мышей по ночам – это настоящая кошачья работа. Таша и Питер, два котeнка, хотят как можно скорее стать взрослыми и тоже важно обходить гулкие пустые залы, раскланиваясь с ночным сторожем. Но вот незадача – кто-то шуршит вкусным в сумке охранника! Этот кто-то �испортит репутацию всем кошкам музея – человек подумает, что его ужин утащили крысы! Котята должны непременно разобраться и восстановить справедливость!



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