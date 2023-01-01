Бутерброд. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Бутерброд. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Бутерброд. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

О книге

Полгода Григорий Котов сидел без работы. Его сильно тяготила роль домохозяйки при работающей жене. Супруга Григория – Илона – только подливает масла в огонь: ей надоело жить без денег, к тому же срочно требуется оплатить учебу сына. От безысходности Григорий устраивается рекламировать мебельный магазин на улице. Григорий скрывает правду от семьи, говоря жене и сыну, что работает в телемастерской. Ложь все больше затягивает Григория. Вскоре сын Гриши – Кирилл – узнает, кем на самом деле работает его отец. Григорий просит сына молчать и ничего не говорить матери. Кирилл соглашается взамен на деньги. Илона узнаёт, что владельцем мастерской является ее бывший одноклассник Константин Зуев и рассчитывает на его помощь. Боясь разоблачения, Григорий отговаривает Илону от встречи о Константином. Сын продолжает шантажировать отца. Чтобы не идти на поводу у сына, Григорий готов рассказать всю правду жене. Илона опережает его. Она встретилась с Константином и ждет объяснений от мужа. Открывшаяся правда только обостряет возникшее напряжение в семье. Григорий идет на поводу жены и соглашается на предложение Константина поработать в его мастерской. Илона продолжает испытывать мужа на прочность, постоянно приводя в пример предприимчивого одноклассника. Не желая больше зависеть от знакомого жены, Григорий устраивается в небольшую компанию на меньшую зарплату, чем вызывает еще большее раздражение супруги. На новой работе Григорий знакомится с художницей Анной Мамаевой. Анна, потеряв работу, вынуждена подрабатывать уборщицей. Григорию нравится Анна, в ней он видит родственную душу, способную понять его терзания. Григорий узнаёт о любовной связи Илоны с Константином. Он не может простить измену жены и уходит из дома. Анна пользуется моментом и признается Григорию в любви. Григорий переезжает к Анне, в надежде начать с ней новую жизнь. Григорий скрывает от Анны, что он по-прежнему любит свою жену и скучает по семье. Внезапная болезнь Илоны окончательно помогает Григорию разобраться в своих чувствах.

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Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
28 мин / 00:28

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