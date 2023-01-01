WinkАудиокниги#Бункер1938. Ан�тон Мамон
#Бункер1938. Антон Мамон (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Ужасы и мистика, Детективы18+
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Сюжет
Остросюжетный триллер, что держит в напряжении с первых страниц! Он пробуждает детские страхи и раз за разом опровергает догадки, совершая непредсказуемые психологические твисты. История перенесет вас в загадочную и неоднозначную вселенную человеческой природы: благородство и подлость, уб�ийство и спасение, истинная дружба…и заклятая вражда! Готовы прочувствовать гнетущую, сводящую с ума атмосферу замкнутого пространства? Готовы к игре на выживание? Тогда – добро пожаловать в #Бункер1938…
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