#Бункер1938. Антон Мамон
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#Бункер1938. Антон Мамон

#Бункер1938. Антон Мамон (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Ужасы и мистика, Детективы18+

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Сюжет

Остросюжетный триллер, что держит в напряжении с первых страниц! Он пробуждает детские страхи и раз за разом опровергает догадки, совершая непредсказуемые психологические твисты. История перенесет вас в загадочную и неоднозначную вселенную человеческой природы: благородство и подлость, убийство и спасение, истинная дружба…и заклятая вражда! Готовы прочувствовать гнетущую, сводящую с ума атмосферу замкнутого пространства? Готовы к игре на выживание? Тогда – добро пожаловать в #Бункер1938…

#Бункер1938 слушать на видеосервисе Wink.

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