Бумеранг. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Муж Инги Ватутиной Жорик не пропускал ни одной юбки. Но каждый раз после похода «налево» задаривал жену подарками и уверениями в вечной любви. И Инга прощала… Однажды она узнала, что муж закрутил роман с ее лучшей подругой Еленой. Этого Инга простить уже не смогла. И выгнала Жорика. Прошло 3 года. Однажды Жорик пытался помириться с Ингой, и она уступила. Но вскоре Жорик исчез. И вот он снова эффектно появился – с розой в зубах залез к Инге через балкон. И Инга снова не могла устоять. Мать и дочь Инги категорически против того, чтобы она снова попала под обаяние бывшего мужа. Инга начинает тайно встречаться с Жориком. Но однажды к Инге пришла Елена и попросила помочь ей… УДЕРЖАТЬ ЖОРИКА! Елена говорила, что чувствует, как он отдаляется он нее и подозревает, что у него появилась другая. А ведь у них с Жориком маленький ребенок. Возмущенная Инга ответила, что сама в свое время не удержала мужа, и теперь ничем не может помочь бывшей подруге. А вскоре Инга застала дома «идиллическую» сцену – Жорик с дочерью и бывшей тещей на кухне мирно распивают чай. Инга поняла, что и мать, и дочь тоже не устояли перед обаянием Жорика. Но Инге позвонила Елена и в слезах сообщила, что накануне он не ночевал дома, и теперь она не может ему дозвониться. А у них заболел ребенок. Инга выпроваживает Жорика к Елене и сыну. Но через несколько дней Елена снова приходит к Инге и сообщает, что Жорик ее бросил. Елена признается, что в свое время сделала все, чтобы увести его из семьи, но вот удержать не смогла. Она и ребенка родила только, чтобы Жорик ушел к ней. А теперь она отвезла сына в деревню к матери – он ей только в тягость. В это время к Инге приходит Жорик. Он говорит, что бросил Елену, потому что любит Ингу. Она просит Жорика уйти, потому что не хочет строить свое счастья на чужой беде. Но Елена видит Жорика. Она просит у Инги прощения за то, что натворила. Говорит, что всегда чувствовала, что Жорику нужна именно Инга. Инга решает дать Жорику еще один шанс.



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