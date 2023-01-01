Бумажный театр. Непроза. Людмила Улицкая (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Неопубликованные пьесы, дневниковые записи, они уж точно «НЕПРОЗА». Свою новую аудиокнигу Людмила Улицкая назвала весьма провокативно – непроза. И это отчасти лукавство, потому что и сценарии, и личные дневники, и мемуары, и пьесы читаются как единое повествование, тема которого – жизнь как театр. Бумажный, не отделимый от писательского ремесла.



Бумажный театр слушать на видеосервисе Wink.