Бумажное счастье. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Игорь и его жена Юлия однажды выиграли в лотерею джек-пот. Сумма выигрыша была довольно большой. Молодые люди немедленно уволились с работы и начали наслаждаться жизнью. Но вскоре Игорь забеспокоился о будущем. Он мечтал открыть стабильный бизнес, который смог бы обеспечивать его семью. Игорь решил продавать радиоуправляемые игрушки. Тем временем, к Игорю приехала его сестра Лариса со своим семилетним сыном Денисом. Лариса давно и безуспешно пыталась устроить свою личную жизнь. Узнав о том, что бывший гражданский муж Ларисы избивал Дениса, Игорь, наконец, стал задумываться о том, в каких условиях растёт его племянник. Его возмутило то, что Лариса не обращает внимания на ребенка и не волнуется из-за того, что Денис не посещает школу. Однако Лариса ничего не хотела слышать, тратя направо и налево деньги брата. Однажды она попросила его купить ей квартиру. Когда Игорь отказался, сестра сбежала, оставив брату Дениса. Посочувствовав мальчику, Игорь решил опекать его. Он предложил Ларисе написать отказную от сына, чтобы официально усыновить его. Лариса в ответ предложила… купить у нее ребенка. Между тем, Игорь потерпел фиаско в бизнесе. Денег от выигрыша осталось немного. Но он все-таки решил выполнить условие сестры. Игорь понял, что будущее его племянника дороже всяких денег. Юлия не сразу, но согласилась с мужем. Вскоре Игорь усыновил племянника и постарался стать ему отцом, которого у Дениса никогда не было.



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