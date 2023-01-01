Bullet Journal метод. Райдер Кэрролл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Пятьсот тысяч мыслей. Именно столько идей рождается в голове обычного человека ежедневно. Мы постоянно о чем-то думаем. Постоянно чем-то заняты. Но это не значит, что мы продуктивны. Когда мозг перегружен, сложно принимать правильные решения. Любой взвешенный выбор отнимает два самых ценных ресурса – время и энергию. А если решений слишком много, мы чувствуем себя уставшими, рассеянными и даже беспомощными. Мы теряем контроль – над ситуацией и собственной жизнью. Откладываем дела на завтра. Но со временем кладовая нашей памяти переполняется. Нерешенные задачи стучатся в дверь сознания – и мы ощущаем нарастающую тревогу и стресс. Система Bullet Journal помогает вернуть контроль и навести порядок в ментальной кладовой. Она позволяет: • очистить разум от отвлекающих мыслей и сохранить концентрацию в течение всего дня • увидеть, куда вы тратите свои время и энергию • добиться любых целей, разбивая их на более мелкие задачи • развить любознательность и креативность • держаться выбранного курса и жить целенаправленно.



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