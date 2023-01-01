Букеты. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Вдовец Степан Ильич недавно вышел на пенсию, но жизнь на заслуженном отдыхе его не радовала. Так продолжалось, пока Степан Ильич не встретился с бывшими одноклассниками, супругами Адой и Владимиром. Когда-то в школе Степан Ильич был влюблен в Аду, но сам стеснялся говорить о своих чувствах, и посылал ей через друга Владимира букеты цветов. По окончании школы, Ада и Владимир поженились. Степан Ильич не собирался разрушать чужую семью, но он видел, что и Ада проявляла к нему знаки внимания. Узнав о том, что он работал ветеринаром, она попросила его приехать и осмотреть ее собаку. Встреча проходила, пока супруг Ады был на работе. Степан Ильич решил проверить – говорил ли Владимир Аде, от кого дарил ей букеты? Выяснилось, что Владимир обычно отшучивался. Степан Ильич понял, что Владимир обманом женил на себе Аду. Однажды Степан Ильич не выдержал и признался в своих чувствах Аде, но та почему-то сначала смутилась, а при следующей встрече нагрубила и попросила больше не появляться. Степан Ильич был уверен, что в их с Адой отношения снова вмешался Владимир. Степан Ильич готов был на многое, чтобы теперь, на склоне лет, вернуть любовь Ады. Но Ада объяснила Степану Ильичу, что она всегда знала, чьи букеты дарит ей Владимир, но она влюбилась во Владимира и поэтому вышла за него замуж. Степан Ильич не поверил Аде. Психоаналитик объяснил Степану Ильичу, что он боялся своего нынешнего статуса пенсионера и был готов придумать какие угодно страсти, лишь бы не ощущать себя пожилым человеком. Степан Ильич обдумал слова психоаналитика и согласился с ними, он помирился с Адой и своим давним другом Глебом. А вскоре Степан Ильич и Глеб отправились на рыбалку.



Букеты слушать на видеосервисе Wink.