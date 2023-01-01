Build. Неортодоксальное руководство по созданию стоящих вещей. Тони Фаделл. Ключевые идеи книги (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Бизнес — штука сложная. Он состоит из множества компонентов, но лишь две вещи имеют значение: продукты и люди. Что вы строите и с кем вы это делаете. Создавать что-то вместе с командой — настоящее волшебство. Из ничего, из хаоса, из искры в чьей-то голове можно сотворить продукт, бизнес, культуру. Если вы сделаете по-настоящему значимый и эффективный продукт в подходящее время, он начнет жить собственной жизнью — распространяться по миру с невероятной скоростью, решать проблемы ваших клиентов и давать им сверхспособности. Он создаст новую экономику, способы взаимодействия, образ жизни. Хотите сделать такой продукт? Для вас – саммари книги, в которой Тони Фаделл делится секретами создания невероятных продуктов, бизнесов и команд.



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