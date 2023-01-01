Буферная Зона. Обитель Мрака. Тим Волков,Алексей Сидоров
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Буферная Зона. Обитель Мрака. Тим Волков,Алексей Сидоров

Буферная Зона. Обитель Мрака. Тим Волков,Алексей Сидоров (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика470 мин16+

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Сюжет

Как далеко зайдет обычный житель города Максим, чтобы помешать наступлению дьявольской орды, а заодно вернуть дочь, украденную служителями страшного культа? И главное – сможет ли он, однажды вступив на путь крови, в итоге остаться человеком? Чернобыльская Зона всегда манила смельчаков и аферистов, желающих быстро разбогатеть на хабаре. Но теперь все изменилось, и уже не сталкеры стремятся туда за добычей, а сама Зона, словно проголодавшись после долгого сна, вышла за привычные границы и начала «пожирать» новые территории. Близлежащий город в один миг превратился в Буферную Зону – жуткое пограничье, где царят анархия и беззаконие. Кто-то успел спастись бегством, кто-то оказался в ловушке, а кто-то воспринял происходящее как знамение – знак к началу действий. Свершаются дикие ритуалы, горят костры, льется кровь во славу сил зла. В самом сердце аномальной территории пробуждается нечто темное и могущественное, способное уничтожить человечество.

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