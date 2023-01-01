Будущее советов директоров. Отвечая на управленческие вызовы XXI века. Джей Лорш. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Вопросы управления крупными компаниями и их ответственности за судьбы экономики зазвучали в начале 2000-х и остаются в центре внимания до сих пор. Что делать, чтобы советы директоров приносили реальную пользу компании? Как наладить их взаимодействие с СЕО? От чего должны зависеть зарплаты топ-менеджеров? В этой книге собраны мнения и практические советы профессоров Harvard Business School и бизнесменов, прошедших обучение или преподававших в этой кузнице управленческих кадров, они соединяют все плюсы научного и практического подхода. Идеальное чтение для тех, кто любит получать максимум информации от лучших экспертов в сжатой форме.





Будущее советов директоров слушать на видеосервисе Wink.