WinkАудиокнигиБудущее советов директоров. Отвечая на управленческие вызовы XXI века. Джей Лорш. Ключевые идеи книги
Будущее советов директоров. Отвечая на управленческие вызовы XXI века. Джей Лорш. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Нон-фикшн37 мин16+
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Сюжет
Вопросы управления крупными компаниями и их ответственности за судьбы экономики зазвучали в начале 2000-х и остаются в центре внимания до сих пор. Что делать, чтобы советы директоров приносили реальную пользу компании? Как наладить их взаимодействие с СЕО? От чего должны зависеть зарплаты топ-менеджеров? В этой книге собраны мнения и практические советы профессоров Harvard Business School и бизнесменов, прошедших обучение или преподававших в этой кузнице управленческих кадров, они соединяют все плюсы научного и практического подхода. Идеальное чтение для тех, кто любит получать максимум информации от лучших экспертов в сжатой форме.
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