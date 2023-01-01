Будущее разума. Митио Каку. Ключевые идеи книги.
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Будущее разума. Митио Каку. Ключевые идеи книги.

Будущее разума. Митио Каку. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология30 мин16+

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Сюжет

Митио Каку в книге «Будущее разума» со всех сторон рассматривает самый сложный и загадочный объект во Вселенной — человеческий мозг. Тема, которая раньше была прерогативой научной фантастики, сегодня становится реальностью в новейших лабораториях мира. Автор рассказывает об исследованиях, основанных на последних достижениях в области нейробиологии и физики, включая эксперименты в области телепатии, контроля сознания, телекинеза, записи воспоминаний и снов, создания аватаров. «Будущее разума» раздвигает границы нейробиологии как науки. Доктор Митио Каку предвкушает день, когда человеческий мозг удастся загрузить в компьютер, нейрон за нейроном, когда мысли и эмоции людей будут спроецированы во всемирную сеть, когда появятся таблетки для развития когнитивных способностей.

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