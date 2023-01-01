Будущее. Эл Гор. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга бывшего вице-президента США Эла Гора «Будущее» — это объективный и подробный анализ положения корпорации «Земля» и ее дальнейших перспектив. Во время дискуссий по проблеме парникового эффекта одни ученые предлагают разместить на орбите миллиарды полосок отражающей оловянной фольги, чтобы уменьшить тепло в атмосфере, другие — насытить океаны железом, чтобы заставить планктон поглощать избыточные парниковые газы. Человечество строит безрассудные планы, но не пытается исправить уже содеянное. Альберт Гор взывает к благоразумию цивилизации. Как опытный и трезвый политик, он предлагает реформировать мировую экономическую систему, заняться демографией, ограничить генную инженерию растений, животных и человека, чтобы вывести планету из угрожающего всему живому кризиса.



Будущее слушать на видеосервисе Wink.