Будущее без работы. Технологии, автоматизация и стоит ли их бояться. Дэниел Сасскинд. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн
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Сюжет
Джон Кей, изобретатель ткацкого станка, хотел облегчить труд людей, но чудом спасся от разъяренной толпы — благодаря друзьям, которые завернули его в ковер и перенесли в безопасное место. Начиная со времен промышленной революции человеческий труд непрерывно совершенствуется и автоматизируется. И это положительно влияет на качество жизни. Однако, как только происходит очередной технологический скачок, людей охватывает страх автоматизации. Порой он настолько силен, что ведет к технологическому вандализму. Люди крушат машины и готовы растерзать их изобретателей. Оправдан ли этот страх? Останутся ли люди без работы из-за машин? Стоит ли получать традиционное образование, когда мир стоит на пороге тотальной автоматизации?
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