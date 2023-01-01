Будьте моим папой. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Елизавета Романова вырастила сына одна. Отец Васи бросил ее еще до рождения ребенка. Васю обижают одноклассники, и Елизавета вынуждена рассказать сыну легенду про отца-разведчика, работающего за границей. Сын мечтает о возвращении героического папы. Анна сдает комнату в своей квартире Сергею Бурову. Сергей видит, как во дворе Васю обижает мальчишка. Сергей говорит, что он отец Васи. Елизавета подтверждает это сыну. Василий счастлив – Сергей ему очень нравится. Они проводят вместе все выходные. Елизавета узнает в уличном музыканте отца Васи – Владимира. Оказывается, он долго пил, потерял и жену, и друзей, и квартиру. Елизавета приводит его к себе домой. Она представляет Василию Владимира как настоящего папу, но Вася не хочет принимать его – он хочет общаться только с Сергеем. Владимир не испытывает отцовских чувств к Васе. Вася тянется к Сергею, но Елизавета против их общения. Однажды Владимир уносит из дома Елизаветы все деньги и золотые украшения. Елизавета поражена непорядочным поступком Владимира. Она понимает, что он недостоин ее любви. Через некоторое время Вася приглашает на свой День рождения Сергея. Он просит Сергея быть его папой.



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