Будни копирайтера: 29 шагов к успеху в профессии. Книга-тренинг для практикующих копирайтеров. Наталья Ковригина (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Вы копирайтер и умеете писать продающие тексты, но понимаете, что этого недостаточно для успеха в профессии. Что делать, когда нет вдохновения? Как отвечать, если клиент торгуется? Как научиться говорить «нет» заказам, к которым не лежит душа? Как принимать отказы, встречаться с критикой, переживать провалы, не теряя веру в себя? Как эволюционировать в копирайтинге и защититься от выгорания? Книга «Будни копирайтера» ответит на эти вопросы и поможет вам настроить профессию под себя. Вместе с книгой вы пройдете 29 шагов на пути к профессиональным вершинам и счастливым рабочим будням. Это аудиокнига 5 в 1: – книга-коуч, которая подсказывает, как сформулировать свою профессиональную миссию, смыслы и ценности; – книга-поддержка, на которую можно опереться и знать, что вы не одиноки в своих страхах, ошибках и трудностях; – книга-пинок, которая побудит вас громко заявить о себе и придаст ускорение движению по карьерной траектории; – книга-ассистент, которая поможет управлять временем, организовать рабочие процессы и спроектировать профессиональное будущее; – книга-тренинг, в которой вас ждут практические задания, чек-листы и шаблоны, кейсы и примеры, а еще электронный воркбук. Автор аудиокниги – Наталья Ковригина, копирайтер-практик, основательница нейминг-агентства Name is, автор блога «Копирайтека». В копирайтинге уже 17 лет. Работала в рекламных агентствах, в компаниях национального масштаба и как фрилансер. Спикер конференций Copyconfa, 8P, InRestForum. Преподаватель копирайтинга, ведущая мастер-классов и воркшопов по неймингу и самопрезентации.



Будни копирайтера: 29 шагов к успеху в профессии слушать на видеосервисе Wink.