Будильник. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Анастасия Еремина живет воспоминаниями о погибшем муже. К ней приезжает бывшая домработница Юля с семилетним сыном и говорит, что его отцом является муж Анастасии. Настя не может поверить в это, она возмущена заявлением Юли, но маленький Петя простужен, и Настя не может выгнать его с матерью на улицу. Настя мучается сомнениями – неужели ее любимый муж изменял ей? Через некоторое время она узнает от Юли, что та неизлечимо больна. После неудавшейся попытки самоубийства Юля умоляет Настю взять к себе Петю. Настя убеждает Юлю еще раз обследоваться. Помочь в этом она просит врача Олега – бывшего одноклассника, который давно влюблен в нее. Юля ложится в больницу, а Настя берет на себя заботы о трогательном мальчике Пете и постепенно привязывается к нему. Через некоторое время выясняется, что Юлин диагноз не подтвердился, она будет жить. Юля и Петя собираются домой. Перед их отъездом происходит маленькое чудо – будильник, который остановился в день гибели Настиного мужа, вновь пошел в руках Пети. Проводив Юлю с сыном, Настя рассказывает Олегу, что Петя – сын ее покойного мужа. Тут звонит Юля и признается, что наврала Насте про свою связь с ее мужем – она надеялась, что так Настя скорее полюбит Петю. Настя прощает ее. Олег говорит, что муж Насти не мог иметь детей – он знал это как врач и друг покойного. Настя чувствует, что события, произошедшие в ее доме, пробудили ее к жизни, она понимает, что Олег – тот человек, с которым связано ее будущее.



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