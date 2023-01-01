Будешь папой. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Антону Демидову скоро исполнится тридцать лет. Он талантливый автомеханик, который всегда хотел не только ремонтировать, но и усовершенствовать машины. Идеи и навыки у парня есть, а решимости и денег не хватает. Поэтому до сих пор его мечта – организовать своё дело, так и остаётся не осуществленной. Да и мама Антона считает, что лучше не рисковать, а тихо и спокойно работать в автомастерской. Но Инна Козлова, бывшая одноклассница Антона, предлагает ему сделку, которая может изменить всю его жизнь. Её знакомой Елене Архиповой требуется мужчина «для зачатия ребёнка». Елена хочет, чтобы ребёнок был только её, а все отношения с «отцом» были юридически оформлены таким образом, чтобы тот никогда не мог претендовать на малыша. Суммы, полученной за данную услугу, Антону хватит для начала собственного бизнеса. Но Антон вполне справедливо считает, что быть «купленным самцом» – это унизительно. Инна пытается переубедить его и организовывает встречу с Еленой. Антон чувствует себя вещью, которую покупают в магазине, и отказывается от сделки. Елена – современная, умная женщина, привыкла решать дела быстро и без лишних эмоций, но она понимает, что своим предложением обидела Антона. Она приглашает его на ужин. На встрече выясняется, что у Антона и Елены много общего. Приятным сюрпризом для Антона становится то, что Елена, как и он, интересуется машинами, сдаёт их в аренду. Ей нравится идея Антона с креативной модернизацией, и она предлагает деловое сотрудничество. В процессе совместной работы Антон видит в Елене интересную женщину и влюбляется в неё. Только все его попытки ухаживания остаются безответными и немедленно пресекаются. Елена настаивает на профессиональных отношениях, романтические встречи ей не нужны. Антон, надеясь на более частые свидания, принимает предложение Елены стать «отцом по найму» и подписывает составленный ею договор. Он старается всё время, проведённое вместе с Еленой, сделать незабываемым. Но, несмотря на это, когда Елена узнаёт, что беременна, она решает прекратить встречаться с Антоном. Она приносит ему деньги за данную услугу. Антон не берёт их и пытается вернуть девушку. Всё бесполезно. Антон сдаётся и не предпринимает больше попыток «завоевать» Елену. Спустя пару месяцев Елена приходит к Антону сама. Она сообщает, что у неё будет сын и, что сильно скучает.



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