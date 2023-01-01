Будешь моей женой. Дана Стар (книга, 2023) слушать онлайн

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Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной российской писательницы Даны Стар – «Будешь моей женой». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Ульяной Галич. –Попалась, красотка! Улизнуть через окно в туалете не вышло. Мужчина горячей, восточной внешности меня поймал. Рывком прижал к горячему, мускулистому телу. Огромному как скала. –Смонтировала гаденькое видео с моим участием и выложила его в сеть?! –Ты вёл себя как высокомерный баран! Заслужил! Губы обжигает грубым, напористым поцелуем. Темноглазый мерзавец кусает меня и одновременно целует, жёстко воспитывая. –Моя репутация сильно пострадала! Мой отец – известный прокурор, посчитал меня разгильдяем и заставил жениться на дочке своего друга. –Совет да любовь!– выплевываю с издёвкой. –Жениться на Лейле я не стану даже под дулом пистолета. Кому нужна жена весом в двести кило? Так что моей женой станешь… ты! Притворишься беременной, нас женят по залёту и отец от меня отстанет. –Спятил?! Какая жена? Я тебя ненавижу! –Я тебя тоже ненавижу! Но есть в этом и плюс! Секс у нас будет охрененным… На счету актрисы Ульяны Галич роли в российских и советских культовых фильмах «Завтра была война (1987)», Тихая застава (1985)", «Зина-Зинуля (1986)», «Революцией призванный», «Красная вишня (1995)», и дублирование в десятках лент, в том числе и в таких бестселлерах, как «Шпионский мост (2015)», «Номер 44 (2014)» и многих других. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) Внимание! 18+ Содержит нецензурную лексику.



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