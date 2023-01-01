Буддийские медитации: тексты практик и руководств. Практики Великой традиции – Махаяны. Часть 2. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Самое полное собрание основополагающих практик буддизма на русском языке Часть вторая В аудиокниге приводятся наставления по медитации и комментарии Чже Цонкапы, Далай-ламы XIV, Ламы Сопы и Кирти Цэншаб Ринпоче, Чокьи Ньима Ринпоче и многих др. Аудиокнига состоит из трех частей: 1. Наставления Учителей и базовые общебуддийские практики 2. Практики Великой традиции – Махаяны 3. Практики Ваджараяны При большом разнообразии предложенных практик и методов медитации каждый найдет возможность подобрать для себя то, чем будет полезно заняться прямо сейчас. Издание предназначено для всех буддистов и всех ищущих путей к духовному развитию, но отдельные представленные здесь практики требуют специального посвящения. Качество перевода гарантируется опорой на многолетнее изучение традиции, на советы и консультации буддийских Учителей. Аудиокнига начитана переводчиком-составителем М. Кожевниковой.



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