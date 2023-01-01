Будь зворов, папа. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Однажды утром Ольга Федорцова случайно встретила на улице своего отца, Анатолия Желтова. Вернее, узнала его в бомже, который собирал куски хлеба с птичьих кормушек. Ольга привела отца домой и оставила его у себя жить. Это вызвало протест у близких ей людей. Её жених, служащий банка, Дмитрий Вырубов, был категорически против такого «довеска» к своей невесте. Он был уверен, что наличие «непрезентабельного» тестя уронит его в глазах его партнеров и друзей. А мать Ольги, Анастасия Сергеевна Федорцова, вообще перестала ходить к Ольге в гости. Она была возмущена тем, что её дочь простила отцу предательство и приняла его. Много лет назад он бросил Ольгу и Анастасию Сергеевну ради молодой женщины. Он буквально перешагнул через свою жену, которая валялась у него в ногах и просила не уходить из семьи. Несмотря на все эти обстоятельства, Ольга пыталась примирить своих родственников. Но однажды отец исчез. Выяснилось, что Дмитрий просто вынудил его уйти из дома на улицу. Ольга поссорилась из-за этого с женихом, и он ушел жить к своим родителям. После этого Ольга нашла отца, но он был сильно простужен и почти без памяти. Ольга обратилась за помощью к матери. Анастасия Сергеевна помогла устроить отца в больницу, где работала сама. Через десять дней Ольга узнала от Дмитрия, что отец оказался в социальном приюте для пожилых людей. Она была поражена жестокостью своих близких. И снова нашла отца, который к тому времени опять жил на улице, сбежав из приюта. Её упорство помогло примирить всю семью и соединить их.



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