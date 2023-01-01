WinkАудиокнигиБудь одержим или будь как все. Как ставить большие финансовые цели и быстро достигать их. Грант Кардон
Будь одержим или будь как все. Как ставить большие финансовые цели и быстро достигать их. Грант Кардон (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Зарубежная литература, Психология448 мин12+
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Сюжет
Перед вами руководство по достижению самых смелых целей при помощи главного компонента успеха– страсти. Неважно, кто вы– предприниматель, художник, спортсмен, продавец, маркетолог или инженер, эта книга выпустит на волю и разожжет ту «ураганную» целеустремленность внутри вас, которая не знает ни границ, ни поражений, ни проигрыша. Ваш путь к успеху заключается в простом выборе: быть одержимым или быть как все.
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