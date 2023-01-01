Будь одержим или будь как все. Как ставить большие финансовые цели и быстро достигать их. Грант Кардон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Перед вами руководство по достижению самых смелых целей при помощи главного компонента успеха– страсти. Неважно, кто вы– предприниматель, художник, спортсмен, продавец, маркетолог или инженер, эта книга выпустит на волю и разожжет ту «ураганную» целеустремленность внутри вас, которая не знает ни границ, ни поражений, ни проигрыша. Ваш путь к успеху заключается в простом выборе: быть одержимым или быть как все.



Будь одержим или будь как все слушать на видеосервисе Wink.